Минрегион: Почти половина зданий школ - в неудовлетворительном состоянии
В Украине около 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии, 90% школ - полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью.
Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция", передает "Интерфакс-Украина".
По словам заместителя министра, 10% школ не имеют туалетов в помещении.
Он также отметил, что сейчас в 47% школ температура зимой не превышает + 16 °.
30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных зданиях, и есть вторая смена.
Напомним:
В Украине в текущем году за 2,5 миллиарда гривень построят либо реконструируют почти 280 школ и детских садов.
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