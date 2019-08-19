Минрегион: Почти половина зданий школ - в неудовлетворительном состоянии

В Украине около 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии, 90% школ - полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция", передает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя министра, 10% школ не имеют туалетов в помещении.

Он также отметил, что сейчас в 47% школ температура зимой не превышает + 16 °.

30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных зданиях, и есть вторая смена.

Напомним:

В Украине в текущем году за 2,5 миллиарда гривень построят либо реконструируют почти 280 школ и детских садов.