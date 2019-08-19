Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей

Компания Tesla объявила о запуске сервиса аренды солнечных панелей Rent Solar для крыш жилых домов.

Об этом сообщается на сайте Tesla.

Стоимость услуги - 90 долларов в месяц. Пользователь получает все необходимое оборудование, техническую поддержку, установку и обслуживание.

При использовании сервиса не нужно подписывать контрактов, а компания предлагает несколько вариантов солнечной электросистемы - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт.

"Если клиент захочет отказаться от использования услуги и ему нужно будет убрать панели, он должен будет заплатить 1500 долларов. В случае, если пользователь перестанет платить абонплату, компания просто отключит панели, но оставит их на крыше", - говорится в сообщении.

Возможность арендовать панели пока есть у жителей таких штатов: Аризона, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Мексико.