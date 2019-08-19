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В подземные хранилища закачали уже 17 миллиардов кубометров газа

Понедельник, 19 августа 2019, 11:42

Украина с 4 апреля по 17 августа 2019 года увеличила запасы припродного газа в подземных хранилищах в два раза (на 8,4 миллиардов кубометров) - до 17,2 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 17 августа 2018 года на 24,5%, 17 августа 2017 года - на 22,2%.

Хранилища страны 1-17 августа пополнились на 1 млрд 318,26 млн кубометров, что составляет среднесуточное закачки 77,5 млн кубометров, в июле оно составило 74,4 млн кубометров в сутки.

ПХГ Украины 17 августа этого года пополнились на 74,36 млн кубометров при импорте 66,91 млн кубометров и внутренней добычи 54,8 млн кубометров.

Напомним:

По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах накопили 16 миллиардов кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.

Экономическая правда

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ПХГ газ

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