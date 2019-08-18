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В ГФС рассказали, сколько в Украине элитных автомобилей

Воскресенье, 18 августа 2019, 15:37
 

Государственная фискальная служба с начала года зарегистрировала на территории Украины более 3 500 элитных авто.

Об этом сообщает dt.ua со ссылкой на данные ГФС.

Всего 3 588 дорогих машин официально находятся на территории государства. Их владельцы заплатили 90 млн гривен транспортного налога. За один автомобиль в среднем уплачено 25 тысяч гривен.

Из общего количества авто в Украине премиальными являются 0,05%.

В ГФС указали, что транспортный налог платят владельцы машин, стоимость которых выше 1,57 млн гривен, а возраст не более пяти лет.

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ГФС авто

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