Интернет-гигант Alibaba резко повысил прибыль

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. продемонстрировал значительный рост прибыли и выручки в первом финансовом квартале, акции компании активно дорожают.

Об этом сообщается в пресс-релизе Alibaba, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, выручка в апреле-июне подскочила на 42% - до 114,92 млрд юаней (16,74 млрд долларов). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 111,83 млрд юаней.

Чистая прибыль компании в первом финквартале увеличилась до 21,25 млрд юаней по сравнению с 8,69 млрд юаней. В прошлом году показатель упал из-за выплаты компенсаций сотрудникам.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции подскочила на 44%, до 99,5 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 66%, до 7,8 млрд юаней.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае выросла за квартал на 20 млн человек, до 674 млн пользователей.

Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, увеличилось на 34 млн и достигло 755 млн человек.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao.

Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.