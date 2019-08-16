Гендиректора ИСД приговорили в России к 9 годам колонии

Гендиректора корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана признали виновным в хищении более 1 миллиарда рублей в российской госкорпорации ВЕБ.РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Городской суд Москвы приговорил его к 9 годам колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей. Также суд взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших.

Отмечается, что процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Но потом судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств Внешэкономбанка, выделенных для развития корпорации на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении 2,5 млрд долларов.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов и 14 тысяч евро.

Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним:

Олега Мкртчана задержали в РФ 7 февраля 2018 года, а на следующий день - арестовали.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.

Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.