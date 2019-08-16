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Фонд гарантирования выставил на аукцион бывший офис банка "Хрещатик" за 425 миллионов

Пятница, 16 августа 2019, 16:10

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги нежилое помещение площадью 7499,7 квадратных метров в центре Киева, где ранее находился офис ПАО "КБ "Хрещатик".

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что здание находится в центре Киева на ул. Прорезной, 8.

Начальная цена лота - 425,13 млн гривен. Конечный срок подачи ценовых предложений: 29 августа в 16:23.

Дата проведения аукциона: 29 августа 2019 года в 09:38.

Напомним:

5 апреля 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. 2 июня того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов Хрещатик

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