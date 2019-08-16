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Цена на газ для промпотребителей в сентябре не изменится

Пятница, 16 августа 2019, 15:47

НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре 2019 года оставит цену на газ для промышленных потребителей на уровне августа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В частности, цена на условиях предоплаты при закупке газа в объеме более 50 000 кубометров в месяц и при отсутствии долгов перед энергохолдингом составит 5,568 тисяч гривен за 1000 кубометров (с НДС).

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в сентябре составит 6,244 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2019 года снизил цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 гривен до 5568 гривен за 1 тысячу кубических метров.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ промышленность цена

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