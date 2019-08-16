WOG ушел с оптового рынка нефтепродуктов Украины
Одна из крупнейших сетей АЗС Украины, работающая под брендом WOG, ушла из оптового рынка нефтепродуктов.
Об этом свидетельствует анализ сделок в госсекторе и информация от трейдеров, передает консалтинговая группа Oilpoint.
"Oilpoint проанализировал закупки нефтепродуктов в госсекторе за 7 месяцев текущего года. Объем рынка за указанный период превысил 7 млрд грн, из которых на компании, входящие в WOG, "ВОГ Кард" и "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" пришлось 735 млн грн", - говорится в сообщении.
Около 90% всех контрактов WOG в госсекторе заключено с "ВОГ Кард".
"Как показывает анализ сделок, большая часть топлива WOG реализует через собственную сеть по талонам", - отметили в Oilpoint.
Крупнейшими клиентами сети АЗС за 7 месяцев были "Укрпошта", СБУ, Нацбанк, филиалы "Уктрансгаза" и другие региональные госучреждения и коммунальные предприятия.
При этом WOG не участвовала в этом году в крупных тендерах Министерства обороны, "Укрзализныци".
Информацию о выходе WOG из оптового рынка подтвердили ряд трейдеров на рынке.
"Возможно WOG вернется в опт в сентябре", — сказал один из трейдеров.
Сеть АЗС WOG контролируется группой компаний "Континиум", которая принадлежит бизнесменам Степану Ивахиву, Сергею Лагуру, Петру Дыминскому, а также наследникам Игоря Еремеева. Но точная структура собственности группы на сегодняшний день неизвестна, а крупные ее акционеры находятся в судебных спорах после гибели Игоря Еремеева.
Сеть АЗС WOG, насчитывающая около 415 станций, присутствует в 24 областях Украины.
Напомним:
Ранее стало известно, что WOG построила часть своих заправок за деньги Фирташа.
А документы, которые есть в распоряжении ЭП, подтверждают, что Фирташ еще с сентября 2011 года начал системно вливать деньги в WOG. В течение 2011-2013 годов он инвестировал в компанию около 150 млн долларов.
Более подробно читайте в материале: Бизнесмены от WOGа: как сеть АЗС группы "Континиум" может перейти к Фирташу
Экономическая правда
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