В Одесском облсовете ГБР проводит обыски - СМИ
В Одесском областном совете проводят обыски сотрудники Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает онлайн-издание 048.ua.
"Пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, в его кабинете проводят обыск", - говорится в сообщении.
Сайт города Одесса, комментируя ситуацию, написали: "Сотрудники полиции, дежурящие у здания ООГА подтвердили нам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не пояснили".
Также отмечается, что по информации корреспондента издания, возле кабинета Анатолия Урбанского "сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого".
"Говорят, что идет обыск", - резюмировали в издании. И добавили: "Нашего корреспондента выгнали и закрыли дверь".
Отмечается, что изначально об обысках в здании областного совета сообщил на своей странице в Facebook журналист Григорий Козьма.
"По каналам журналистики стало известно, что в Одесский облсовет зашел ГБР с обыском по делу о хищении 660 млн грн со стороны группы лиц, хищение под руководством главы облсовета", - написал Козьма.
И добавил, что в Измаиле "работает ещё одна группа ГБР по этому же делу".
Напомним:
12 июля обыски прошли в ГФС.
30 июля проходили обыски на таможне и в двух аэропортах.
Экономическая правда
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