ЕЦБ готовит "влиятельный пакет мер" для поддержки экономики еврозоны

Европейский центральный банк на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов.

Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен, передает "Интерфакс-Украина".

Запуска стимулирующих мер от ЕЦБ требует ослабление глобального экономического роста. Ожидается, что эти меры должны включать выкуп облигаций в "существенном и достаточном" объеме, а также снижение базовой процентной ставки, заявил Рен.

"Нам очень важно выйти с крупным и влиятельным пакетом мер в сентябре", - отметил он. И подчерукнул: "Когда вы имеете дело с финансовыми рынками, всегда лучше превзойти ожидания, чем не оправдать их, и лучше иметь очень сильный пакет мер, чем схалтурить".

Председатель ЕЦБ Марио Драги в прошлом месяце заявил, что Центробанк видит необходимость в обширных мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ в сентябре снизит процентную ставку по депозитам, находящуюся в настоящее время на уровне минус 0,4% годовых, на 0,1 процентного пункта, а также объявит о запуске новой программы количественного смягчения, предусматривающей выкуп активов на сумму 50 млрд евро в месяц.

Предыдущая программа QE была завершена европейским Центробанком в конце 2018 года.

По словам Рена, ЕЦБ также может улучшить условия долгосрочного кредитования банков, либо понизив ставку по кредитам, либо увеличив срок предоставления кредитов.

Пакет, включающий несколько мер, "оказывает более серьезное влияние, чем последовательное выполнение различных мер в течение некоторого времени", учитывая эффект синергии между разными инструментами политики, отметил Рен.

Он добавил, что ЕЦБ может скорректировать правило, запрещающее ему в настоящий момент приобретать более 33% облигаций, выпущенных одной страной еврозоны, чтобы создать себе пространство для маневра.

Кроме того, Рен не исключает, что в какой-то момент ЕЦБ начнет покупать акции в рамках QE. Это решение, однако, будет зависеть от оценки аналитиков Центробанка, отметил он.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ попробует "расшевелить" экономику еврозоны, снизив ставку.