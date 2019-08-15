В ГФС назвали наиболее убыточные компании

Четверть компаний, состоящих на учете Офиса крупных плательщиков ГФС, оказались убыточными по итогам первого полугодия 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"По итогам первого полугодия этого года 398 плательщиков Офиса крупных плательщиков (а это 26,6% от общего количества плательщиков налога на прибыль) - находятся в состоянии убыточности.

Убытки, задекларированные ними, достигают 705,2 миллиардов гривен. 389,4 млрд грн из них - или 55,2% от всех убытков по Офису - приходится на банковский сектор", - говорится в сообщении.

Среди других отраслей наибольшие убытки показали предприятия химической промышленности (72,4 млрд грн убытков), металлургии (35,5 млрд), оптовой торговли (27,4 млрд), информационной и телекоммуникационной отрасли (23 млрд).

Офис крупных плательщиков выделил следующие топ-5 компаний из разных отраслей с наибольшими показателями убыточности:

-ПрАТ "Северодонецкое объединение "Азот" - имеет убытки, равные 9% всего объема убытков предприятий, которые обслуживаются в Офисе (не считая банковского сектора)

-ООО "Карпатнефтехим" - 5,4% от всех убытков (без банков);

-ООО "Лайфселл" - 4,5% от всех убытков (без банков);

-ПрАТ "Ривнеазот" - 4,4% от всех убытков (без банков);

-ОАО "Днепровский меткомбинат" - 4,2% от всех убытков (без банков).

"Значительное количество компаний не только демонстрирует убытки, исчисляемые десятками миллиардов гривен, но и упорно их наращивает - продолжая при этом активно работать: производить продукцию, торговать, оказывать услуги и т.д.", - отметили в Офисе и привели в качестве примеров следующие:

-ПрАТ "Росава" - за три года предприятие нарастило убыточность на 1100%

-ООО "АШАН Украина Гипермаркет" - за три года нарастило убыточность на 280%

-КП "Харьковские тепловые сети" - нарастило убыточность на 226%

-ООО "ТриМоб" - нарастило убыточность на 60%

-ОАО "Днепровский меткомбинат" - за три года нарастило убыточность на 53%

-АО ДТЭК "Западэнерго" - нарастило убыточность на 46%

-ПрАТ "ZTR" - нарастило за три года убыточность на 16%

"В целом, систематически из года в год декларируют отрицательное значение объекта налогообложения 212 крупных плательщиков Офиса (без учета банковского сектора) с суммой убытков в 300 млрд грн", - добавили в ГФС.

Отмечается, что причинами убыточности зачастую является перенос убытков предыдущих периодов или начисления процентов по разным видам займов.

Экономическая правда