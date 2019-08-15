H&M в сентябре откроет третий магазин в Украине

Один из крупнейших в мире модных ритейлеров H&M 12 сентября откроет магазин в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба H&M.

Таким образом, компания расширит украинскую торговую сеть до трех магазинов.

Пресс-служба компании Colliers International, эксклюзивного брокера ТРЦ, сообщила в четверг, что двухэтажный магазин будет представлен в новой концепции интерьера и будет иметь площадь 2900 квадратных метров.

По данным брокера, в новом магазине впервые в Украине будет представлена ​​мужская линия H&M Sport.

Напомним:

Шведский ритейлер H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин площадью 2900 квадратных метров в ТРЦ Lavina Mall. Второй магазин бренда открылся в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall.

Согласно финансовому отчету компании, в конце 2018 года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал 113 человек.

По результатам 2018 года объемы продаж сети H&M (два магазина) в Украине составили 57 млн ​​шведских крон (около 6 млн долларов).

Экономическая правда