H&M в сентябре откроет третий магазин в Украине
Один из крупнейших в мире модных ритейлеров H&M 12 сентября откроет магазин в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба H&M.
Таким образом, компания расширит украинскую торговую сеть до трех магазинов.
Пресс-служба компании Colliers International, эксклюзивного брокера ТРЦ, сообщила в четверг, что двухэтажный магазин будет представлен в новой концепции интерьера и будет иметь площадь 2900 квадратных метров.
По данным брокера, в новом магазине впервые в Украине будет представлена мужская линия H&M Sport.
Напомним:
Шведский ритейлер H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин площадью 2900 квадратных метров в ТРЦ Lavina Mall. Второй магазин бренда открылся в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall.
Согласно финансовому отчету компании, в конце 2018 года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал 113 человек.
По результатам 2018 года объемы продаж сети H&M (два магазина) в Украине составили 57 млн шведских крон (около 6 млн долларов).
Экономическая правда
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