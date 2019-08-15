Рост ВВП Украины достиг одного из наивысших показателей за последние годы
Четверг, 15 августа 2019, 10:20
Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В первом квартале темп роста составил 2,5%.
По отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.
Напоминаем:
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.
Экономическая правда
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