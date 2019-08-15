Витренко: На самом деле, "Нафтогаз" проиграл суд Коломойскому в Лондоне, а не выиграл

Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК "Нафтогаз Украины" право определять кандидатуру главы "Укрнафты".

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью для Экономической правды.

"Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься "Укрнафтой", то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами", - заявил Витренко.

Оказалось, что решение суда противоречит официальным утверждениям "Нафтогаза". Тем не менее, Витренко признал право группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова предлагать главу правления.

"Суд признал, что "Нафтогаз" по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО "Укрнафты" и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона — сторона миноритарных акционеров, которую вы называете, грубо говоря, "Приват", - заявил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что путем переговоров НАК договорилась с миноритарными акционерами, что "они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров".

"При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО", - заявил Витренко.

Он добавил, что этот добровольный отказ миноритариев зафиксирован в изменениях к акционерному соглашению. Они внесены и подписаны в марте этого года.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Юрий Витренко Для меня уволиться из "Нафтогаза" — как в отпуск уйти

Напоминаем:

В апреле сообщалось, что Лондонский международный арбитражный суд постановил арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза".

В 2015 году три компании – миноритарные акционеры "Укрнафты", подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, — подали на "Нафтогаз" иск в Международный арбитражный суд Лондона.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.

В 2015 году премьер Арсений Яценюк заявлял, что из-за этого акционерного соглашения, которое с "Укрнафтой" подписало правительство Юлии Тимошенко, государство потеряло право предлагать кандидатуру председателя правления "Укрнафты".

Однако принятые Радой в 2015 году изменения в закон об акционерных обществах перекрыли действие этого соглашения.

Экономическая правда