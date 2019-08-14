Минфин просит НБУ обновить прогноз курса гривни

Министерство финансов ожидает от Национального банка уточненного прогноза курса гривни на 2020-2022 годы для разработки проекта госбюджета на 2020 год.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

По словам министра, в соответствии с бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет МЭРТ этот показатель.

Также Минфин направил запрос в МЭРТ относительно того, будут ли уточнения по другим показателям, которые являются существенными для расчетов доходов и расходов бюджетов.

"Мы точно должны упредить ситуацию 2018 и 2019 года, когда курс (как среднегодовой, так и на конец года) был предоставлен нам в прогнозе стабильно выше фактического (то что в статистике называется forecast bias) и как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса", - написала Маркарова.

По ее словам, Минфин ждет оперативное уточнение или подтверждение текущего прогноза.

Эти данные необходимы для формирования проекта бюджета 2020 года, который должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.

Как известно, в государственный бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 грн за долл на конец года.

Экономическая правда