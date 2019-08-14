Стало известно, когда баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев
Среда, 14 августа 2019, 15:00
Баржа с херсонскими арбузами и дынями отправится из Херсонщины в Киев 16 августа.
Об этом сообщил в Facebook президент кооператива "Южный союз" Александр Синенко.
"16 августа 2019 года отправляем Баржу с арбузом и дыней. Кооператив "Южный Союз" совместно с компанией "Нибулон" и сеть супермаркетов "Сильпо", - написал он.
"Сегодня в области урожай арбузов превышает прошлогодний почти в 2 раза. Поэтому в этом году арбузы фермеров также отправятся в столицу", - добавил Синенко.
В комментарии "Укринформу" он уточнил, что "будет около 500 тонн арбузов".
Экономическая правда
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