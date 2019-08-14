Порты "Ольвия" и "Херсон" передадут в управление частным компаниям

Кабинет министров принял решение об утверждении условий и начале концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон".

Об по итогам заседания правительства 14 августа сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

"Правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов Ольвия и Херсон. Имеем предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", - написал он в Facebook.

По словам Омеляна, принятое Кабмином решение официально дает старт передачи портов в управление частным инвесторам.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Напомним:

Ранее сообщалось, что конкурс по передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" должны были объявить в июне 2019 года.

Закон о концессии украинский парламент принял в первом чтении в апреле 2018 года.

Экономическая правда