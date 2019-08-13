Топ-10 крупнейших ритейлеров увеличили уплату налогов на треть

Десятка крупнейших ритейлерских сетей за январь-июнь 2019 года увеличила уплату налогов на 1,2 миллиарда гривень, или на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,4 миллиарда гривень.

Об этом сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков на своем сайте 13 августа.

Так, наибольшую часть налоговых поступлений обеспечила сеть "АТБ" - 57,4% в общем объеме поступлений Топ-10, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем изменилась несущественно (57% в первом полугодии 2018 года).

Снизили свою долю налоговых отчислений в общем объеме поступлений Топ-10 сеть супермаркетов "Сильпо" (Fozzy Group) - 12,6% против 11,4% за январь-июнь-2018, Metro C&C (ООО "Метро Кеш энд Керри Украина", Киев) - 8,3% по сравнению с 10,8%, супермаркеты "ЭКО Маркет" (ООО "ЭКО") - 1,3% с 1,5%, "Велика кишеня" (ООО "Фудком", Retail Group, Киев) - 1,2% с 1,8%, супермаркеты Billa (ПИИ "Билла-Украина", Rewe Group, Германия) - 0,9% с 1,7%.

Увеличение доли налоговых поступлений зафиксировали "Ашан" (холдинг Auchan, Франция) – 7,3% с 5,6%, Novus (BT Invest) - 5,2% с 5%, "Фора" (Fozzy Group) - 3,6% с 3%.

Супермаркеты "Варус" (ООО "Омега") не изменили свой показатель по сравнению с первым полугодием 2018-го - 2,2% от всех поступлений.

"Половина из представленных компаний показали рост, увеличив суммы уплаченных налогов, некоторые даже существенно. Вместе с тем трое участников демонстрируют отрицательные темпы роста", - говорится в сообщении.

Офис крупнейших налогоплательщиков напомнил, что обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год увеличили налоговые поступления более чем на 20%.

"Если за полгода 2018-го ритейлеры Офиса направили в Госбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период в этом году – 10,3 млрд грн", - резюмировали в Офисе.

Напомним:

В реестре на 2019 год к крупнейшим налогоплательщикам добавили 136 компаний.

Как сообщалось, 100 крупнейших госкомпаний за год увеличили прибыль почти на 40%.

Рекомендуем также почитать: Они не платят государству. 100 крупнейших должников Украины

Экономическая правда