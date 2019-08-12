"Укрзализныця" планирует вернуть поезд Киев-Берлин в 2020 году

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена в следующем году запустить поезд по маршруту Киев-Берлин.

Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН, передает "Европейская правда".

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что запустим его в следующем году", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что в прошлом году "Укрзализныця" перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.

"Есть спрос со стороны пассажиров, поэтому и в дальнейшем будем развивать международное железнодорожное сообщение", - отметил он.