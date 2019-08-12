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В Украине внедрят электронный кабинет для новорожденных

Понедельник, 12 августа 2019, 09:30
 

В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта "еМалыш".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Участники совещания согласовали совместный план действий с замечаниями, после обработки и внесения которых он будет обнародован", - говорится в сообщении.

"Совместный план составлен на основе ваших предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе "Трембита", разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и т.д", - подчеркнул советник главы государства Михаил Федоров.

Первый замглавы Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб отметил, что проект "еМалыш" предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных электронных взаимодействий.

Проект "еМалыш" позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. 

Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количества необходимых документов - с 37 до 1.

Напоминаем:

8 августа было обнародовано постановление Кабинета министров "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка", которым, в частности, утвержден порядок предоставления комплексной услуги "еМалыш".

Кабмин предусмотрел запуск с 1 января 2020 года электронной услуги, с помощью которой родители новорожденных смогут получить 10 сервисов онлайн. 

В частности, речь идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места проживания ребенка, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителям многодетных семей и назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и ряд других услуг.

Экономическая правда

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