Wizz Air выполнил первый рейс Киев-Лейпциг
Воскресенье, 11 августа 2019, 11:09
Авиакомпания Wizz Air выполнила рейс Киев-Лейпциг, об организации которого объявила в конце мая.
Об этом пишет ЦТС.
Первый вылет из аэропорта Киев состоялся 9 августа в 13:00. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Планируемая продолжительность полета - чуть более 2 часов. Стоимость одного билета составляет от 1300 гривен в одну сторону.
Ранее лоукостер объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям из-за операционных причин, а именно из-за задержки с дозаправкой самолетов.
Общий объем сокращенных рейсов Wizz Air из Киева составил 24 за неделю.
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