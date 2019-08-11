Wizz Air выполнил первый рейс Киев-Лейпциг

Авиакомпания Wizz Air выполнила рейс Киев-Лейпциг, об организации которого объявила в конце мая.

Об этом пишет ЦТС.

Первый вылет из аэропорта Киев состоялся 9 августа в 13:00. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Планируемая продолжительность полета - чуть более 2 часов. Стоимость одного билета составляет от 1300 гривен в одну сторону.

Ранее лоукостер объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям из-за операционных причин, а именно из-за задержки с дозаправкой самолетов.

Общий объем сокращенных рейсов Wizz Air из Киева составил 24 за неделю.