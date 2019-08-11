Израиль, Кипр и Греция работают над проектом поставок газа в ЕС

Израиль, Кипр и Греция планируют транспортировать в Европу природный газ из восточной части Средиземного моря.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костис Хадзидакис подтвердил тесное сотрудничество трех государств после встречи со своим кипрским и израильским коллегой. Переговоры завершились в Афинах 7 августа.

"Мы надеемся, что вскоре сможем подписать соответствующий договор", - подчеркнул израильский министр энергетики Юваль Штайниц. Он особо отметил значимость проекта для Европы.

Несколько лет назад на востоке Средиземного моря у израильских берегов были обнаружены большие запасы природного газа.

Проект предусматривает строительство газопровода для его транспортировки сначала на Кипр, потом на греческий остров Крит и на материковую часть Греции. Участники афинских переговоров допустили участие Египта в энергетическом проекте.

Агентство dpa отмечает, что трехсторонний проект может иметь большое значение и в контексте стремления Евросоюза диверсифицировать поставки газа в Европу и стать более независимым в этом вопросе от России.