Минрегион обязал удвоить количество женских туалетов в кинотеатрах

С 1 ноября вступают в действие новые строительные нормы относительно заведений культуры, которые в 2 раза увеличивают количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах при их новом строительстве или реконструкции.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих учреждений.

Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам - надо будет 60", - пояснил он.

Заместитель министра отметил, что часть туалетных комнат должна обязательно проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

"Такие изменения связаны с большими очередями, которые сегодня наблюдаются в женские туалеты практически во всех общественных заведениях. Кроме этого, как показывают исследования, женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам. Поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских", - добавил он.

Такие изменения по увеличению количества женских туалетов планируют внести и в другие государственные строительные нормы, касающиеся проектирования общественных заведений, в частности, заведений питания, бытового обслуживания и т.д.

Экономическая правда