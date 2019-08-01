В Кабмине анонсировали проверку 21 теплокоммунэнерго из-за тарифов на тепло
Госаудитслужба проведет проверку 21 теплогенерирующего предприятия в различных областях, основанием являются высокие тарифы этих предприятий на тепло.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".
"Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал.
В частности, город Барвенково (Харьковская обл.) - 2276 грн за 1Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокомунэнерго, Смилатеплокомунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - сказал он.
"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - добавил Зубко.
Экономическая правда
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