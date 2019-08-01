Все разделы
Укр / Рус

В Кабмине анонсировали проверку 21 теплокоммунэнерго из-за тарифов на тепло

Четверг, 1 августа 2019, 18:09

Госаудитслужба проведет проверку 21 теплогенерирующего предприятия в различных областях, основанием являются высокие тарифы этих предприятий на тепло.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

"Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал.

В частности, город Барвенково (Харьковская обл.) - 2276 грн за 1Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокомунэнерго, Смилатеплокомунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - сказал он.

"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - добавил Зубко.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин тарифы тепло

powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского хотят изменить критерии начисления субсидий 1 августа 2019, 15:57
Кабмин расширил спецпошлины на сжиженный газ из РФ - Герус 30 июля 2019, 16:25
Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск 30 июля 2019, 15:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!