В Кабмине анонсировали проверку 21 теплокоммунэнерго из-за тарифов на тепло

Госаудитслужба проведет проверку 21 теплогенерирующего предприятия в различных областях, основанием являются высокие тарифы этих предприятий на тепло.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

"Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев, они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф - от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал.

В частности, город Барвенково (Харьковская обл.) - 2276 грн за 1Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокомунэнерго, Смилатеплокомунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", - сказал он.

"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", - добавил Зубко.

Экономическая правда