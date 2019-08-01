Бизнес призывает Нацбанк урегулировать механизм округления в чеках

Европейская Бизнес Ассоциация призывает НБУ внести изменения в Постановление №25 от 15 марта 2018 года, которым регулируется механизм округления в чеках, разрешив предприятиям использовать механизм скидок и надбавок.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

В Ассоциации напоминают, что с 1 октября 2019 года юрлица прекращают прием монет номиналом 1, 2, 5 копеек по всем видам наличных операций. В то же время, граждане смогут в течение трех лет без ограничений обменять эти монеты.

"С целью оптимизации расчетов монетами, НБУ ввел механизм округления в чеках (постановление №25 от 15.03.2018). Так, при отсутствии мелких монет в кассе при расчете с покупателем автоматически будет происходить округления суммы (копейками от 1 до 4 - в сторону уменьшения, от 5 до 9 - в сторону увеличения). Поэтому, например, за покупку на сумму 18,24 грн оплата составит 18,20 грн.

Если говорить о ритейл сфере, то, с одной стороны, это очевидное упрощение. С другой - все же возникают дополнительные вопросы об отчетности и налогообложении, о которых бизнес говорит более года.

Например, согласно Постановлению №25, сумма в чеке должно подаваться уже с учетом округления (письмо ГФС от 14.11.2018). Эта сумма должна быть указана и в фискальном отчетном чеке (z-отчете), передаваемого как отчетность в ГФС. Но, при этом, базой налогообложения НДС является сумма до округления", - отмечают в Ассоциации.

"Проблемой остается реализация подакцизных товаров по ценам выше или ниже минимальной для алкогольных напитков, табачных изделий.

Ведь если бизнес реализует продукцию по цене ниже минимальной даже на 1-2 копейки, предусмотрен штраф в размере 100% от стоимости партии, но не менее 10 000 гривен. Поэтому стоит этот аспект урегулировать, ведь странно накладывать штрафы на бизнес не за нарушения, а из-за правовых неточностей", - заявила Кристина Линиченко, менеджер Комитета по вопросам алкоголя и торговли алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес призывает Нацбанк внести соответствующие изменения в Постановление №25, которое сейчас запрещает предприятиям использовать механизм скидок и надбавок.

"И это можно сделать уже сейчас, не дожидаясь начала работы парламента или нового правительства", - добавили в ЕБА.

"Вместе с тем, новоизбранным законодателям нужно будет учесть этот момент и внести уточнения в закон о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего относительно того, что округления не является нарушением нормы по реализации подакцизных товаров в соответствии с установленными МРЦ", - говорится в заявлении.

Экономическая правда