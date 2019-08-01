Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов из-за долгов "АвтоКрАЗа"

Ощадбанк отсудил у ПАО "АвтоКрАЗ" Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО "АвтоКрАЗ" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск Ощадбанка.

Госбанк взыскал за долги с "АвтоКрАЗа" акции ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", ПАО "Херсонский завод карданных валов", ПАО "Симферопольский завод авторулей" и ПАО "Каменец-Подольскавотагрегат".

По решению суда, Ощадбанк может продать эти активы в рамках процедуры исполнительного производства.

Напомним:

В марте 2016 года Ощадбанк отсудил 32,7% акций "АвтоКрАЗа" номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по этому же кредитному договору.

В января 2019 года Северный апелляционный Хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "АвтоКрАЗа" и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым было возбуждено дело о банкротстве компании по иску Ощадбанка.

Следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года ведет досудебное расследование по признакам уклонения ПАО "АвтоКрАЗ" от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллионов гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.