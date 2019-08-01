Нацбанк разрешит пересылать деньги с помощью QR-кода
Национальный банк разработал проект правил использования QR-кода для перевода денежных средств.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новые правила определяют единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода.
Это будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению процедуры оплаты счетов и обмена платежными реквизитами, считают в НБУ.
Отмечается, что использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных и осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица.
QR-код может формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", а также может быть распечатанным на бумаге , указано в сообщении НБУ.
НБУ разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям и будет принимать предложения к нему до 15 августа 2019 года.
Экономическая правда
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