Нацбанк разрешит пересылать деньги с помощью QR-кода

Национальный банк разработал проект правил использования QR-кода для перевода денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые правила определяют единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода.

Это будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению процедуры оплаты счетов и обмена платежными реквизитами, считают в НБУ.

Отмечается, что использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных и осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица.

QR-код может формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", а также может быть распечатанным на бумаге , указано в сообщении НБУ.

НБУ разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям и будет принимать предложения к нему до 15 августа 2019 года.

Экономическая правда