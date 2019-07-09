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Зеленский подписал указ об улучшении интернета в селах

Вторник, 9 июля 2019, 15:09

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заявил, что Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.

Об этом он рассказал во время брифинга во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - рассказал замглавы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Напомним:

Ранее исследования компании Cable.co.uk показало, что в Украине сильно упала скорость интернета.

В частности, в рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла 23 позиции, опустившись с 58 места, которое занимала в прошлом году, на 81-е.

Украинская правда

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