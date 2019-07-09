"Минстець" потратило 400 миллионов на защиту информационного пространства

С 2017 года Министерство информационной политики по бюджетной программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" потратило 401 миллион гривен.

Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

В 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен.

В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.

В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.

Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на

производство и распространение социальной рекламы различных форматов - 164,5 млн грн;

размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ - 124,3 млн грн;

проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов - 51,5 млн грн.

В отчете министерство отмечает, что в течение 2018 года на должном уровне организовало проведение мероприятий по защите информационного пространства. А именно провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов.

С целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае.

Экономическая правда