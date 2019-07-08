Госгеонедра перечислила в госбюджет втрое больше запланированного

Государственная служба геологии и недр за шесть месяцев 2019 года пополнила государственный бюджет на 542,4 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава Службы Олег Кирилюк, передает пресс-служба ведомства.

"План на 2019 год составляет 200 млн грн. Уже через шесть месяцев текущего года мы выполнили более чем на 270% годового плана поступлений от запланированного госбюджетом показателя", - отметил Кирилюк.

По данным Госгеонедр, за полгода от продажи на электронных аукционах специальных разрешений на пользование недрами на сегодня поступило 275,1 млн грн.

Наибольшие платежи поступили от "Укргазвыдобування" - 115,9 млн грн, и ООО "Нефтегазовая промышленная геология" - 25,1 млн грн.

"Введение прозрачных электронных аукционов будет стимулировать инвесторов больше вкладывать в недра нашей страны", - уверен Кирилюк.

В Службе рассказали, что по результатам четырех проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами за 6 месяцев 2019 года были проданы права на добычу на 20 участках почти на 380 миллионов гривен.

Также глава Службы добавил, что за прошедшие 6 лет на аукционах было продано 70 участков на сумму около 70 млн грн.

Напоминаем:

Госгеонедра в начале 2019 года заявляла, что в ее планах подготовить 70 участков (30 - нефть и газ и 40 - другие виды полезных ископаемых).

По предварительным прогнозам Службы, приблизительная сумма от продажи участков составит 50 млн долларов, которые будут направлены в госбюджет.

Экономическая правда