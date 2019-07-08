Трамп ищет замену главе ФРС

Президент США Дональд Трамп возобновил критику в адрес Федеральной резервной системы и рассматривает двух своих кандидатов в совет управляющих регулятора как потенциальных преемников председателя Джерома Пауэлла.

Об этом пишет Bloomberg.

Новые нападки согласуются с идеями о том, что президент закладывает основу для замены Пауэлла, когда в 2022 году истечет его срок на посту главы ФРС, если Трамп будет переизбран, или ранее, если центробанк не пойдет навстречу его призывам достаточно быстро.

"Наша самая сложная проблема - это не наши конкуренты, это Федеральная резервная система. ФРС повышала ставки слишком быстро, слишком часто и ничего не понимает", - написал Трамп в Twitter.

Трамп неоднократно обвинял Пауэлла в том, что регулятор не принимает достаточных мер для поддержки экономики.

На прошлой неделе президент выдвинул экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера на вакантные места в совете ФРС.

Хотя у них различный опыт, оба, скорее всего, с воодушевлением поддержат призыв Трампа к снижению процентных ставок.

Любой из них может рассматриваться на главный пост в ФРС, когда истечет срок полномочий Пауэлла, или даже раньше, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.