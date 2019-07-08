Зеленский уволил первого замглавы АМКУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного Марию Нижник.
Соответствующий указ опубликован 8 июля на сайте президента.
Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.
Напомним:
5 июля президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельськую.
Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.
В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.
Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.
Экономическая правда
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