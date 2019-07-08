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Зеленский уволил первого замглавы АМКУ

Понедельник, 8 июля 2019, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного Марию Нижник.

Соответствующий указ опубликован 8 июля на сайте президента.

Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.

Напомним:

5 июля президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельськую.

Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.

В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.

Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.

Экономическая правда

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ТЭК Зеленский

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