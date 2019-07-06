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Укр / Рус

После снятия санкций компания Дерипаски договорилась о строительстве завода в США

Суббота, 6 июля 2019, 16:52

Компания Русал российского олигарха Олега Дерипаски заключила с американской Braidy Industries соглашение о строительстве завода по выпуску алюминиевой продукции в Эшленде (штат Кентукки, США).

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в апреле компании подписали договор о намерениях. Таже они заключили контракт на поставку 200 тысяч тонн алюминия в год в течение 10 лет после строительства и запуска производства.

Инвестиции Русала в проект составят 200 миллионов долларов, компания получит 40% нового завода, Braidy Industries - 60%.

После подписания договора о намерениях партнеры планируют привлечь средства на финансовых рынках. Braidy планирует получить 500 млн долларов от инвесторов, что, в свою очередь, позволит получить необходимые для строительства 1,2 млрд долларов кредитов.

По данным Wall Street Journal, "алюминиевый стартап" в Эшленде - крупнейший новый проект в алюминиевой отрасли США за последние четыре десятилетия.

В проект 15 милллионов долларов вложил штат Кентукки. Такую же сумму штат готов потратить на различные мероприятия для поддержки компании.

Напоминаем: 

США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".  

При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной. 

В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.

Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании. 

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.

В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской. 

В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.

В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило. 

В марте Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.

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Дерипаска компании США

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