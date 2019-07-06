СМИ: Apple выплатила Samsung около 700 миллионов долларов неустойки

Компания Apple выплатила Samsung 683 миллиона долларов неустойки за заказанные американской корпорацией OLED-дисплеи для IPhone - их не использовали, потому что продажи IPhone не достигли показателей, на которые компании рассчитывали изначально.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков исследовательской компании Refinitiv.

В опубликованном 5 июля прогнозе результатов второго квартала Samsung отметила, что прогноз учитывает "одноразовый доход бизнеса по производству дисплеев". Эксперты считают, что речь идет о выплате Apple.

О том, что Apple сокращает заказы на OLED-дисплеи из-за худших, чем ожидалось, продаж IPhone X и IPhone XS, сообщалось и ранее.

В конце июня стало известно, что Samsing требует от Apple компенсации за то, что американская компания договорилась с южнокорейской о определенном количестве таких дисплеев, но в итоге заказала меньше из-за ухудшения продаж.

Напомним:

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.

В патенте на сгибающийся экран, заявка на который была подана Apple в январе 2018 года, описывается технология нагрева экрана гаджета в зоне сгиба, чтобы предотвратить быстрый износ конструкции и поломку из-за использования при отрицательных температурах.