Итоги первого полугодия: госбюджет выполнен с дефицитом 7 миллиардов

Общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходы госбюджета выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от росписи.

По состоянию на 1 июля сумма средств на едином казначейском счете составила 13 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 81,1 млрд грн.

По данным Минфина, Национальный банк за 5 месяцев полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн.

Также отмечается, что во втором полугодии текущего года остаются риски невыполнения доходов из-за более крепкого курса гривни и более низкого объема импорта.

"В связи с этим правительству нужно приложить все усилия для выполнения своих обязательств, в частности, реализации реформы Государственной фискальной службы путем ее разделения на таможенную и налоговые службы, что будет способствовать снижению уклонения от уплаты налогов и уменьшению контрабанды и, соответственно, более высоким доходам бюджета", - сказано в сообщении.

"Фактический старт большой приватизации будет способствовать поступлению средств для финансирования дефицита бюджета. Выполнение обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС поможет получить бюджетное финансирование", - добавили в Минфине.

Напоминаем:

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

Экономическая правда