Все разделы
Укр / Рус

Заместитель Коболева уходит из "Нафтогаза" — СМИ

Четверг, 4 июля 2019, 19:25
 
Сергей Коновец

Заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец прекращает работу в компании.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, Коновец переходит на работу в один из государственных банков.

Косвенным подтверждением этой информации может являться обнародованная 13 июня на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции декларация о доходах Коновца с указанием "кандидат на должность", тогда как руководители "Нафтогаза" не подпадают под действие закона об электронном декларировании.

По итогам 2018 года Коновец задекларировал доход в "Нафтогазе" в размере 22,7 млн грн.

Коновец работает заместителем председателя правления "Нафтогаза" с марта 2014 года и отвечает за финансово-экономическое направление в компании.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз

powered by lun.ua
Материалы по теме
Коболев отдал на благотворительность почти 6 миллионов 4 июля 2019, 17:03
"Нафтогаз" прогнозирует полное прекращение транзита газа через Украину с 2020 года 4 июля 2019, 14:20
Переговоры по транзиту российского газа через Украину возобновят в сентябре 4 июля 2019, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!