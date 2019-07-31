Глава Минфина раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает досчтаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем", - поддержала Маркарова позицию Сульжика, который считает, что укрепление гривны можно было использовать для накопления резервов, снижение учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Сульжик назвал бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривни "граничащим с преступной халатностью".

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также.

Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - ответила министр финансов на замечания о несогласованности монетарной и фискальной политики.

Напомним:

В последние несколько месяцев в Украине наблюдается существенное укрепление национальной валюты.

На 31 июля Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 25,08 гривни за доллар.

Экономическая правда