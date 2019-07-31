В 2018 году объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% - отчет

Объем венчурных инвестиций в украинские проекты вырос на 30% и составил 337 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, говорится в отчете KPMG Enterprise Venture Pulse.

"Доля Украины в глобальном объеме рынка венчурных инвестиций остается незначительной - около 0,1%. Но учитывая высокий уровень недоинвестирования экономики и заинтересованность украинских инвесторов в локальном рынке, в среднесрочной перспективе можно ожидать позитивную динамику рынка.

Этому будут способствовать и такие события, как долгожданный запуск Украинского национального фонда стартапов и Фонда поддержки изобретений. Большие локальные компании также реализуют ряд инвестиционных проектов и активно инвестируют в стартапы", - заявил Андрей Усенко, заместитель директора, рынок инвестиций и капитала KPMG в Украине.

Отмечается, что общий объем осуществленных венчурных инвестиций в мире во втором квартале 2019 года остался стабильным и составил 52,7 миллиардов долларов.

"В мире во втором квартале 2019 года активность венчурного капитала оставалась стабильной.

Хотя в региональном разрезе результаты оказались не столь однозначными: США, Америка и Европа привлекли существенные инвестиции, тогда как в Азии продолжался застой", - сказал Кевин Смит, соучредитель, руководитель сети KPMG Enterprise Emerging Giants и партнер KPMG Enterprise в Великобритании.

Крупнейшими сделками за второй квартал 2019 года стали инвестиции в 1,1 млрд долларов в индийскую гостиничную компанию OYO Room и инвестиция в 1 млрд долларов в колумбийскую компанию Rappi.

"Ожидается, что в третьем квартале тенденция к уменьшению количества сделок на заключительной стадии во всем мире будет оставаться неизменной, что может сказаться на способности некоторых высококвалифицированных компаний, находящихся на этапе становления, привлекать финансирование", - говорится в отчете.

Экономическая правда