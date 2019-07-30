Франция ответила на угрозу Трампа обложить пошлинами вино

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на французское вино в отместку за налог Франции относительно технологических гигантов является "абсурдной" и "совершенно неразумной".

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Трамп 26 июля назвал налог глупостью и пообещал ответные.

"Абсурдно в политических и экономических дебатах говорить: вы облагаете "GAFA", мы обложим ваше вино. Это абсолютно глупо", - сказал Гийом.

Он добавил, что французский налог на цифровую деятельность - "абсолютно отличается" от торговли вином, что является зарубежным обменом товаров.

"В любом случае мы попробуем договориться", - сказал Гийом.

Этот налог 3%, вступивший в силу на этой неделе, в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.

Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.

Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу.

Европейская правда