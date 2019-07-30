Американская торговая палата назвала проблемы украинской IT–отрасли

Представители Американской торговой палаты назвали обыски в IT-компаниях, налогообложение IT-отрасли, доступ к инфраструктуре, а также законодательную базу ключевыми проблемами в работе IT-сектора в Украине.

Об этом было сказано во время встречи с советником президента Михаилом Федоровым, сообщает официальный сайт главы государства.

Представители американского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах работы в Украине, в частности обысках в IT--компаниях, налогообложении IT--отрасли и доступе к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования провайдеров, а также ключевых интересах по развитию мобильного и фиксированного широкополосного Интернета, электронного суда и принятия приоритетных законопроектов, необходимых для IT--отрасли.

"Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом № 1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года, - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что мы очень заинтересованы в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного Интернета, электронной идентификации и т.д.".

Все упомянутые предложения будут обработаны Офисом Президента Украины с целью привлечения инновационного американского бизнеса к развитию цифровой сферы в Украине.

Экономическая правда