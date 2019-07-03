Известный экономист предсказал мировой экономике рецессию

Нуриэль Рубини

Торговая война США и Китая и скачок цен на нефть из-за геополитической напряженности могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2020 году.

Об этом заявил известный экономист Нуриэль Рубини, передает Bloomberg.

"Сейчас пугающее время для мировой экономики", - сказал глава Roubini Macro Associates, которого иногда называют "доктор Апокалипсис".

Он добавил, что ожидает, что рецессионный шок материализуется в следующем году.

Акции, напротив, сигнализируют об уверенности инвесторов в том, что центробанки поддержат экономику в то время, как США и Китай возобновили торговые переговоры.

Сложность, по мнению Рубини, заключается в том, что возможности центробанков отреагировать на шоки ограничены, а основные процентные ставки по-прежнему находятся на рекордно низких - и в некоторых случаях отрицательных - уровнях.

Высокий уровень долга также будет создавать помехи, сказал он.

По словам Рубини, в сфере торговли намечается деглобализация, поскольку государствам по всему миру придется выбирать, к какой стране присоединиться - США или Китаю - после провала двусторонних переговоров.

"Этот развод станет ужасным по сравнению с разрывом между США и Советским Союзом", - сказал он.

Кроме того, шок от цен на нефть, вызванный напряженностью в Иране, повысит вероятность стагфляции в стиле 1970-х годов, поскольку подъем нефтяных цен будет происходить на фоне замедления экономического роста, сказал Рубини.