НКРЭКУ планирует установить тарифы на распределение газа для операторов газораспределительных систем исходя из присоединенной мощности (абонплаты).

Об этом стало известно из письма Регулятора, направленного операторам ГРМ, которое есть в распоряжении Экономической правды.

В своем письме Регулятор просит Операторов ГРМ предоставить информацию о присоединенной мощности объектов, субъектов хозяйствования в теплопоставляющей сфере.

"В связи со вступлением в полном объеме положений Закона "О рынке природного газа", которым предусмотрено, в том числе установление тарифа на услуги распределения природного газа за единицу присоединения мощностей, НКРЭКУ просит до 5 июля предоставить информацию о присоединении мощностей объектов, субъектов хозяйствования", - говорится в письме.

Также в НКРЭКУ присоединила список из 25 Операторов ГРМ, которым адресуется это письмо.

Напомним, тариф на присоединенную мощность был утвержден НКРЭКУ, согласно Методике 236 еще в начале 2017 года. Однако, против "абонплаты" резко выступили Кабинет Министров, а также другие органы исполнительной власти.

В результате регулятор был вынужден принять Постановление №494, которым отменил утвержденные тарифы.

Как стало известно из письма НКРЭКУ 19 июня 2019 года Шестой Аппеляционный Административный суд отменил "отмену" абонплаты.

Детальнее об абонплате читайте в презентации.

Напомним, ранее Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам – неконституционным.

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Экономическая правда