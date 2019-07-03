НКРЭКУ планирует установить тарифы на распределение газа
НКРЭКУ планирует установить тарифы на распределение газа для операторов газораспределительных систем исходя из присоединенной мощности (абонплаты).
Об этом стало известно из письма Регулятора, направленного операторам ГРМ, которое есть в распоряжении Экономической правды.
В своем письме Регулятор просит Операторов ГРМ предоставить информацию о присоединенной мощности объектов, субъектов хозяйствования в теплопоставляющей сфере.
"В связи со вступлением в полном объеме положений Закона "О рынке природного газа", которым предусмотрено, в том числе установление тарифа на услуги распределения природного газа за единицу присоединения мощностей, НКРЭКУ просит до 5 июля предоставить информацию о присоединении мощностей объектов, субъектов хозяйствования", - говорится в письме.
Также в НКРЭКУ присоединила список из 25 Операторов ГРМ, которым адресуется это письмо.
Напомним, тариф на присоединенную мощность был утвержден НКРЭКУ, согласно Методике 236 еще в начале 2017 года. Однако, против "абонплаты" резко выступили Кабинет Министров, а также другие органы исполнительной власти.
В результате регулятор был вынужден принять Постановление №494, которым отменил утвержденные тарифы.
Как стало известно из письма НКРЭКУ 19 июня 2019 года Шестой Аппеляционный Административный суд отменил "отмену" абонплаты.
Детальнее об абонплате читайте в презентации.
Напомним, ранее Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам – неконституционным.
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Экономическая правда
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