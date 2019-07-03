КГГА просит быстрее передать Гостиный двор на баланс города

Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации призывает Министерство экономического развития и торговли прекратить затягивание процесса передачи Гостиного двора в коммунальную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Фонд госимущества согласовал проект распоряжения Кабмина еще 15 марта 2019 года. Минфин – 18 апреля 2019 года. Считаю, что нормативных оснований для отказа в согласовании передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады города Киева со стороны Минэкономразвития нет, однако есть умышленное торможение этого процесса", – заявил директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

По его словам, МЭРТ после изучения разъяснений КГГА о передаче объекта в коммунальную собственность направило ряд замечаний.

В частности, ведомство указывает на отсутствие согласия органа охраны культурного наследия на передачу объекта, отсутствие в решении Киевсовета информации о целевом назначении объекта, а также отсутствие в технико-экономическом обосновании объемов финансирования на содержание и реконструкцию объекта, ссылаясь на письмо Минфина от 15 марта 2019 года.

При этом, как сообщает КГГА, в министерство обратился непосредственно орган охраны культурного наследия – департамент КГГА, целевое назначение объекта остается неизменным согласно действующему законодательству, а объемы финансирования могут быть определены только после передачи объекта в собственность города.

Кроме того, Минфин уже согласовал бесплатную передачу Гостиного двора в коммунальную собственность.

Напоминаем:

Гостинный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Руководителем "Укрреставрации" является Дмитрий Ярич, который работал юристом у жены Андрея Кравца, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу. Его называли "завхозом Януковича".

3 августа 2012 года Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.

4 июля 2014 года Киевсовет разорвал договор аренды с ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" от 16 октября 2012 года.

По решению суда земельный участок под Гостиным двором был возвращен городу, а зданию в конце 2014 года присудили охранный статус - памятник архитектуры местного значения.

24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина "Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства".

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года.

В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание - памятник архитектуры "Гостиный двор" общей площадью 9433 кв м Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву.

Экономическая правда