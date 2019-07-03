В МВФ рассказали, как ускорить экономический рост в Украине

Реформы позволят Украине ускорить экономический рост свыше 5-6% в год, полагает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", - сказал Липтон.

Он подчеркнул, что уверен в возможности Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост.

Однако если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институции, этого не произойдет, отметил он.

Поэтому Украине следует определиться с четким выбором, подчеркнул Липтон.

"Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией (президента - ред), а вскоре - и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - добавил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х годов, первый заместитель директора-распорядителя МВФ указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов.

"Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где "контракт - это контракт", - отметил он.