Все разделы
Укр / Рус

Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили в 400 миллионов долларов

Понедельник, 29 июля 2019, 19:55
 

По итогам независимой оценки компания "Дарница" оценивается более чем в 400 миллионов долларов. 

Об этом в интервью Liga.net сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По данным Шимкива, доля украинского рынка фармфирмы Дарница в упаковках (штуках произведенной продукции, - ред.) - 14%. 

"Это значит, что мы самый большой фармпроизводитель в Украине. Следующая после нас компания занимает 7%", - сказал Шимкив. 

Он отметил, что рыночные мультипликаторы в оценке глобального фармбизнеса превышают средние мультипликаторы по другим отраслям в разы. 

Например, когда речь заходит о покупке бизнеса генерических компаний, средние мультипликаторы составляют EBITDA Х 10. 

"Существуют сделки с мультипликатором 27-28. Например, сделка по приобретению компании Shire компанией Takeda оценивается в 81 млрд долларов. В Европе в последние годы происходит консолидация фармы, а значит готовится много сделок", - сказал Шимкив. 

По его словам, рыночные мультипликаторы украинского фармбизнеса в среднем составляют от 8 до 10 - в зависимости от портфеля компании. 

Фармацевтическая фирма "Дарница" основана в 1930 году. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. 

В 2017 году чистая прибыль Дарницы составила 342,1 млн грн.

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады последнего созыва Глеб Загорий.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

фармацевтика фармрынок

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье" 3 июля 2019, 16:53
"Фармак" увеличит производство таблеток в 2 раза 7 декабря 2018, 11:30
"Фармак" заявляет, что санкции Кремля ему не страшны 2 ноября 2018, 18:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!