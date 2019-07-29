Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили в 400 миллионов долларов
По итогам независимой оценки компания "Дарница" оценивается более чем в 400 миллионов долларов.
Об этом в интервью Liga.net сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
По данным Шимкива, доля украинского рынка фармфирмы Дарница в упаковках (штуках произведенной продукции, - ред.) - 14%.
"Это значит, что мы самый большой фармпроизводитель в Украине. Следующая после нас компания занимает 7%", - сказал Шимкив.
Он отметил, что рыночные мультипликаторы в оценке глобального фармбизнеса превышают средние мультипликаторы по другим отраслям в разы.
Например, когда речь заходит о покупке бизнеса генерических компаний, средние мультипликаторы составляют EBITDA Х 10.
"Существуют сделки с мультипликатором 27-28. Например, сделка по приобретению компании Shire компанией Takeda оценивается в 81 млрд долларов. В Европе в последние годы происходит консолидация фармы, а значит готовится много сделок", - сказал Шимкив.
По его словам, рыночные мультипликаторы украинского фармбизнеса в среднем составляют от 8 до 10 - в зависимости от портфеля компании.
Фармацевтическая фирма "Дарница" основана в 1930 году. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.
В 2017 году чистая прибыль Дарницы составила 342,1 млн грн.
Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады последнего созыва Глеб Загорий.
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