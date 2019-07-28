В этом году из обращения изъяли 251 тысячу фальшивых банкнот евро

В первой половине 2019 года из обращения было изъято около 251 тысячи поддельных банкнот европейской валюты.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на данные Европейского Центробанка.

"Около 251 тысяч поддельных евро-банкнот было изъято из оборота в первой половине 2019 года, что на 4,2% меньше, чем во второй половине 2018 года, и на 16,6 процента меньше, чем в первой половине прошлого года", - отмечают в ЕЦБ.

"Евро остается валютой, которая вызывает доверие. Вероятность получить подделку очень мала, ведь количество подделок остается очень низким по сравнению с числом подлинных банкнот, находящихся в обращении в... Сейчас в обращении находятся более 22 млрд евро-банкнот на общую сумму в 1,2 трлн евро", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество подделок – 54,2%, - приходится на купюры номиналом в 50 евро, еще 27,9% от общего количества подделок – купюры в 20 евро, на третьей позиции – купюры в 100 евро, на которые приходится 10,4% подделок.

При этом количество фальшивых банкнот крупного номинала в 200 и 500 евро остается низким – 1,4 и 1,5 процента соответственно.

Большинство подделок – 97,2%, - обнаружено в странах Еврозоны, еще 2,1% - в странах ЕС, не входящих в зону обращения евро. На остальные страны мира приходится лишь 0,7 выявленных фальшивых банкнот евро.