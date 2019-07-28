В Украину за полгода ввезли новых авто на 1,7 миллиарда долларов

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года составил 1,691 млрд долларов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, наибольшее количество легковых автомобилей ввезли в Украину из Германии - на сумму 334,318 млн долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 млн долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 млн долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4,995 млн долларов.

Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долларов.