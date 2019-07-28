Прибыль итальянского нефтегазового гиганта упала на четверть
Прибыль крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni во втором квартале упала на 27%, несмотря на сохранение объемов добычи.
Об этом сообщается в пресс-релизе Eni, передает "Интерфакс-Украина".
Как сообщается в пресс-релизе, скорректированная чистая прибыль в апреле-июне составила 562 млн евро против 767 млн евро за аналогичный период прошлого года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 935,2 млн евро.
Добыча нефти и газа снизилась лишь на 2% в годовом выражении, до 1,825 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Eni подтвердила, что рассчитывает увеличить среднесуточную добычу углеводородов по итогам года на 2-2,5% при цене на нефть в 62 доллара за баррель. Предполагаемый объем капиталовложений составит около 8 млрд евро.
Акции Eni на торгах в Милане в пятницу подешевели на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 3,4%, до 51,9 млрд евро.
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