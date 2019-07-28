Прибыль итальянского нефтегазового гиганта упала на четверть

Прибыль крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni во втором квартале упала на 27%, несмотря на сохранение объемов добычи.

Об этом сообщается в пресс-релизе Eni, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается в пресс-релизе, скорректированная чистая прибыль в апреле-июне составила 562 млн евро против 767 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 935,2 млн евро.

Добыча нефти и газа снизилась лишь на 2% в годовом выражении, до 1,825 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Eni подтвердила, что рассчитывает увеличить среднесуточную добычу углеводородов по итогам года на 2-2,5% при цене на нефть в 62 доллара за баррель. Предполагаемый объем капиталовложений составит около 8 млрд евро.

Акции Eni на торгах в Милане в пятницу подешевели на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 3,4%, до 51,9 млрд евро.