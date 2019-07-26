МВФ резко ухудшил прогноз роста экономики России

Международный валютный фонд ухудшил свою оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6% из-за слабых темпов роста в первом квартале.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики, передает "Интерфакс".

Вместе с тем в 2020 году фонд ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) лучше апрельского прогноза.

При этом Международный валютный фонд ожидает повышения глобального ВВП в 2019 году на 3,2%, в 2020 году - на 3,5%, что на 0,1 п.п. хуже апрельских прогнозов фонда.

"Опубликованные до настоящего времени в этом году данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - отмечается в пресс-релизе МВФ.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год снижен на 0,3 п.п. - до 4,1%, на следующий год - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Для экономик стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 1,9% (2,2% в апрельском прогнозе), в 2020 году - на 2,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.).

Прогноз роста ВВП государств СНГ без учета России в текущем году и следующем оставлен на уровне 3,5% и 3,7% соответственно.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году увеличена на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 году рост составит 1,7%, что соответствует апрельскому прогнозу.